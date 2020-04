Sensi, Inter pronta a riscattarlo dal Sassuolo. Il Barcellona osserva

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, in prestito dal Sassuolo, sarà riscattato dalla squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nono giornalista, a meno di clamorose sorprese il numero 12 nerazzurro continuerà la sua avventura a Milano. Con il Barcellona sullo sfondo

NESSUN DUBBIO – L’Inter non ha mai avuto grossi dubbi: è sempre stata determinata a riscattare Stefano Sensi. E sarà così, salvo clamorose sorprese. L’Inter verserà, come concordato nella scorsa estate, 20 milioni nelle casse del Sassuolo per un centrocampista che è stato determinante nella prima parte di stagione. Gli infortuni e la sfortuna hanno impedito a Sensi di fare la differenza nella seconda parte di stagione. Ma nella testa di Antonio Conte e della dirigenza nerazzurra non è mai balenata l’ipotesi di rispedirlo in Emilia. L’Inter lo aspetta, per vederlo di nuovo in forma.

FUTURO – Nella prima parte di stagione Sensi ha sfoderato prestazioni di altissimo livello. Una di queste è certamente quella di Barcellona, che ha attirato le attenzioni del club blaugrana. Gli osservatori del club spagnolo lo stimano e lo seguono da tempo. Da ottobre in poi il nome del centrocampista italiano è stato spesso accostato a quello di Lautaro Martinez, altro calciatore nerazzurro finito nel mirino del Barcellona. Il mercato, dopo l’emergenza coronavirus cambierà, ma la stima di Sensi in catalogna è intatta. La volontà dell’Inter, però, è quella di trattenerlo.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com