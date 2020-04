Merson: “Manchester United punti su Sanchez: puÃ² tornare grande”

Merson: “Manchester United punti su Sanchez: può tornare grande”

Paul Merson, ex centrocampista e allenatore inglese, ha parlato di come Alexis Sanchez potrà essere una pedina fondamentale per il Manchester United dopo il prestito all’Inter. Ecco le sue parole al sito di Sky Sports

VANTAGGI – Lo United deve puntare sul Nino Maravilla? Parla Paul Merson: «Con quello che sta succedendo, non riesco a immaginare una squadra che spenda più di 100 milioni di sterline per un giocatore. Le squadre dovranno attenersi a ciò che hanno. Non sarebbe quindi una sorpresa se il Manchester United tenesse Alexis Sanchez e lo facesse giocare. Per cercare un sostituto servirebbero 60/70 milioni di sterline. Penso che Sanchez tornerà a essere protagonista a Old Trafford perché, ai suoi tempi, è stato un grande giocatore. Quello di adesso è sicuramente uno United migliore di quello che ha lasciato anche lui. I Red Devils stavano volando prima della sospensione della Premier League. Sanchez deve tornare e capire che è in uno dei più grandi club del mondo, se non il più grande. Ci sarebbe una logica dietro al suo ritorno a Old Trafford. Il cileno è un giocatore di punta: se riesce a tornare anche la metà del giocatore che era a Barcellona e all’Arsenal, sarà un vantaggio».

