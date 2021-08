Semplici: «Nandez? Ci sono problematiche. Ci penserà la società»

Nandez all’Inter sembra una trattativa prossima a sfumare. L’allenatore del Cagliari, ai microfoni di “Sport Mediaset”, ha parlato della situazione del centrocampista uruguaiano.

PALLA AL CLUB – Prima del match di Coppa Italia tra Cagliari e Pisa, il direttore sportivo dei sardi Stefano Capozucca aveva fatto capire che la trattativa con l’Inter per Nahitan Nandez si è complicata perché mancano le condizioni economiche per chiudere (vedi dichiarazioni). Al termine della partita, la domanda sul centrocampista è stata rivolta all’allenatore Leonardo Semplici. Queste le sue parole: «Tra me e Nandez c’è un ottimo rapporto. Ora sta vivendo un momento particolare. Ci sono state problematiche tra di lui e la società. La questione la risolveranno il presidente e il direttore insieme al giocatore». Semplici non è voluto entrare troppo nel dettaglio, scegliendo di lasciare la questione alla società.