Nandez, il DS del Cagliari: «Con l’Inter è saltata! Servono certe garanzie»

Nandez all’Inter è un affare che, al momento, non si farà. Questo secondo il direttore sportivo del Cagliari, Capozucca, che ne ha parlato a “Sport Mediaset”.

TRASFERIMENTO SFUMATO DEL TUTTO? – Il Cagliari è in campo in Coppa Italia col Pisa e non c’è Nahitan Nandez, non convocato per motivi societari dopo lo sfogo dell’altro giorno. Della vicenda ne parla il direttore sportivo Stefano Capozucca: «Nandez è un giocatore importante. Come tale il Cagliari per cederlo deve avere determinate garanzie e anche cifre. Questi importi e queste situazioni non ci sono state, purtroppo non si è concretizzato il trasferimento all’Inter. Il giocatore voleva ambiva ad andare in una società importante come l’Inter, però non ci sono stati i presupposti. Quindi è sfumato ed è rimasto un po’ disorientato e anche amareggiato. Però la vita continua. Il nostro presidente, quando ha comprato Nandez, ha fatto un investimento importante. Adesso non sta a me dire la cifra, ma è notevole. È un giocatore che ha fatto molto bene a Cagliari: vanno rispettati sia la società, sia il presidente Tommaso Giulini sia lo stesso Nandez che noi rispettiamo. È normale che, se ci sarà un’opportunità che gratificherà il giocatore e anche noi, lo accontenteremo».