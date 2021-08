Inter Women, manita contro il Lugano: 0-5 con Portales al top

Seconda vittoria nella seconda amichevole giocata dall’Inter Women. Le ragazze allenate da Rita Guarino hanno infatti sconfitto con un netto 0-5 il Lugano, grazie anche alla doppietta della nuova arrivata Macarena Portales.

MANITA – 0-5 e altra vittoria pre-campionato (dopo quella contro l’Hellas Verona) per l’Inter Women guidata da Rita Guarino. A farne le spese il Lugano, sotto già dopo 25′ per la rete della nuova arrivata Macarena Portales. La spagnola mette a segno la sua doppietta personale al 40′, sfruttando un assist di Marta Pandini. Nella ripresa, altri tre gol: al 54′ a mandare il pallone in rete ci pensa Simonetti con un mancino sul secondo palo, al 57′ è invece di Pandini il gol del 4-0. A chiudere lo score ci pensa Gloria Marinelli, che al 75′ batte Copetti.