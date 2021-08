Socios dà il benvenuto a Dzeko e scherza: «Miglior annuncio di sempre!»

Socios, nuovo main sponsor dell’Inter, non ha perso tempo per sottolineare l’arrivo di Edin Dzeko all’Inter che questa sera ha giocato e segnato nell’amichevole contro la Dinamo Kiev (vedi articolo), senza essere ancora formalmente annunciato.

BENVENUTO – Gol al debutto con l’Inter per Edin Dzeko, subito schierato da Simone Inzaghi nell’amichevole di questa sera contro la Dinamo Kiev. Socios, main sponsor della squadra nerazzurra, non ha perso tempo sui social network per sottolineare la prestazione del giocatore, formalmente non ancora annunciato dai nerazzurri. Riprendendo il tweet della pagina ufficiale nerazzurra in cui si annuncia la rete del bosniaco, Socios ha risposto: “Miglior tweet di annuncio di sempre”. In un secondo post, è arrivato anche il saluto al giocatore: “Da un club Socios a un altro. Benvenuto all’Inter, Edin Dzeko”.

From one Socios team to another. Welcome to @Inter, Edin Džeko. — Socios.com (@socios) August 14, 2021