Schira: “Lautaro Martinez, offerta Barcellona. Idea Inter, Semedo e Firpo…”

Nicolò Schira ha parlato su Twitter degli ultimi sviluppi sul futuro di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, su cui ci sarebbe il pressing del Barcellona

TWEET – Queste le parole di Nicolò Schira nel suo messaggio pubblicato su Twitter sull’assalto del Barcellona sull’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. “Il Barcellona ha offerto a Lautaro Martinez un contratto da 10 milioni di euro all’anno. Bartomeu vuole acquistarlo. El Toro è la prima scelta del Barça. L’Inter non vuole venderlo e chiede il pagamento della clausola rescissoria (111 milioni di euro). Semedo e Firpo non sono nei piani di Conte“.

#Barcelona have offered to #LautaroMartinez a contract with a wages of €10M a year. Bartomeu want to sign him. El Toro is the first choice of #Barça. #Inter don't want to sell him and ask the payment of release clause (€111M). Semedo and Firpo are not in #Conte's plans. #FCB

