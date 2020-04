Chiesa, piano Inter: non solo cash. Juventus lontana grazie a Icardi? – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si parla del futuro di Federico Chiesa: il gioiello della Fiorentina è il grande obiettivo dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato. Mauro Icardi potrebbe essere la pedina per allentare la morsa della Juventus?

AFFONDO – Il grande obiettivo di mercato dell’Inter rimane Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina potrebbe essere svalutato, come tutti i calciatori, di circa 50 milioni dopo l’emergenza Coronavirus. Antonio Conte è un grande estimatore del figlio di Enrico e vorrebbe trasformarlo in un esterno a tutta fascia così come fatto con Moses al Chelsea. Proprio il nigeriano non verrebbe riscattato per 12 milioni: cifra che, oltre ad altri 10 milioni e ai cartellini di Dalbert e Nainggolan, sarebbe destinata a Chiesa.

CONCORRENZA – Nainggolan infatti diffiiclmente potrà restare a Cagliari con i suoi 4,5 milioni di ingaggio. La Juventus rimane vigile su Chiesa, ma i bianconeri potrebbero mollare la presa qualora l’Inter favorisse il passaggio di Mauro Icardi a Torino. I nerazzurri continuano anche a lavorare sugli altri fronti di mercato: è sempre vivo lo scambo Perisic-Tolisso con il Bayern Monaco. Giroud e Vertonghen restano due obiettivi a parametro zero, mentre Ashley Young, convincente con la maglia nerazzurra, dovrebbe restare anche nella prossima stagione.

Fonte: Sportmediaset.