Scamacca, Inter c’è ma non a cifre del Sassuolo. Pinamonti il motivo – CdS

L’Inter domani riceve a San Siro l’Empoli di Andreazzoli nella terzultima giornata di campionato. Una volta conclusa la stagione poi i nerazzurri faranno le valutazioni di dovere e sceglieranno come agire sul mercato con un nome che resta caldo, quello di Gianluca Scamacca.

OBIETTIVO – L’Inter punta a chiudere nel migliore dei modi la stagione attuale con la speranza di alzare al cielo, dopo la Supercoppa Italiana, anche scudetto e Coppa Italia. Intanto però si pensa già al futuro. Per l’attacco il nome sempre caldo è quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo piace molto all’Inter, come riporta il Corriere dello Sport, ma la cifre richieste dai neroverdi sono considerate troppo alte dai nerazzurri. Marotta e Carnevali hanno già avuto modo di parlare di Scamacca ma per l’ad dell’Inter, 40 milioni di euro sono troppi. Il motivo? Il motivo è da ritrovare in Andrea Pinamonti il quale, all’Empoli, ha vissuto un’ottima stagione con gli stessi gol di Scamacca, ha già uno scudetto vinto ma secondo i neroverdi vale metà di Scamacca. Insomma, l’Inter deve fare le sue valutazioni ma spendere cifre esorbitanti per un attaccante giovane che ancora non si è affermato, non sarebbe il massimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno