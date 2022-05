Zapata torna di moda? L’Inter valuta l’operazione low cost – CdS

L’Inter lavora in vista dell’Empoli domani a San Siro ma nel frattempo si parla come sempre di calciomercato. In orbita nerazzurra è tornato un nome che era stato molto caldo in estate, quello di Duvan Zapata dell’Atalanta.

MODA – Non è una novità che Zapata abbia tanti estimatori in giro per l’Italia e non è strano che l’Inter, la scorsa estate, sia stata vicina a prenderlo dall’Atalanta. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, il colombiano è tornato in orbita Inter che valuta la possibilità di un colpo low cost per l’attacco del prossimo anno. La linea dell’Inter è quella di ringiovanire la rosa certo, ma in caso l’Atalanta dovesse quasi regalarlo, l’Inter di certo non si tirerebbe indietro di fronte a un’occasione simile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno