Scamacca entra nel triangolo con Belotti: da obiettivo Inter a rimpiazzo? – Sky

In questi giorni si è detto che Scamacca poteva essere un’opzione giovane per l’Inter (vedi articolo). Con una trattativa in corso per Belotti (vedi articolo) l’attaccante ora tornato al Sassuolo può tornare in una sorta di triangolazione. Ne parla Gianluca Di Marzio.

IN DIVENIRE – Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale”, su Sky Sport, valuta gli scenari in caso di trasferimento all’Inter di Andrea Belotti: «Bisogna aspettare per capire se veramente si concretizza. Di sicuro c’è stato l’incontro, il Torino ha Antonio Sanabria e Simone Zaza in attacco ma dovrebbe prendere un altro attaccante. Non so se potrà andare su Gianluca Scamacca, che è sempre in ballo per diverse squadre e che rappresenta un investimento giovane e forte. Bisogna capire che piega prenderà nelle prossime ore il discorso di Belotti».