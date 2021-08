Raspadori, tentativo improvviso dell’Inter! La risposta del Sassuolo – SI

Raspadori è uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra nell’ultimo campionato, meritandosi anche la convocazione di Mancini per gli Europei. Secondo quanto riporta Pedullà a “Sportitalia Mercato”, l’Inter ha fatto un tentativo per il talento del Sassuolo, trovando però la porta chiusa.

MURO ALTO – L’Inter è a caccia di un attaccante per completare il reparto avanzato di Simone Inzaghi. L’obiettivo principale rimane Joaquin Correa della Lazio, con Andrea Belotti come alternativa (vedi articolo). Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si registra un tentativo della società nerazzurra per Giacomo Raspadori del Sassuolo. I neroverdi hanno però alzato un muro alto chiudendo subito ogni possibilità. Il giocatore è considerato assolutamente incedibile. Diverso il discorso per Gianluca Scamacca, che dovrebbe lasciare il Sassuolo in questa finestra di mercato.