Correa, Inter e Lazio non si parlano: offerta via terzo. Spiegato Belotti – Sky

Belotti è diventato un nome per l’Inter (vedi articolo) perché con la Lazio non si sta trovando l’accordo per Correa. Questo anche perché, come spiega Gianluca Di Marzio da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, nerazzurri e biancocelesti non si parlano.

UNO O L’ALTRO – Gianluca Di Marzio spiega perché l’Inter ha virato su Andrea Belotti: «L’incontro c’è già stato. La realtà è capire chi prende dei due, per Joaquin Correa la sta portando avanti Alessandro Lucci perché Inter e Lazio non si parlano tanto e non ci sono buoni rapporti fra i due club dopo quello che è successo con Simone Inzaghi. Il procuratore di Correa sta andando avanti con la trattativa: venticinque milioni più cinque di bonus, la Lazio vuole di più. Prestito con obbligo, da capire se l’Inter accetta di inserire dei bonus. L’Inter ha detto che vuole spendere massimo trenta milioni, la Lazio per Correa dice no. Coi bonus, che non sono una cifra fissa, c’è da vedere. Di sicuro l’incontro col Torino è una tappa di questa caccia all’attaccante, per capire chi dei due la spunterà».