Correa-Inter, fase di riflessione. Oltre a Belotti spunta altra idea – SI

Correa rimane l’obiettivo principale dell’Inter per il reparto d’attacco, ma tra i nerazzurri e la Lazio manca l’accordo definitivo. Durante “Sportitalia Mercato”, il giornalista Pedullà ha fatto il punto sull’operazione, indicando due possibili alternative.

AFFARE DIFFICILE – Alfredo Pedullà ha riassunto gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Lazio per Joaquin Correa: «Per Correa oggi è stata una giornata da zero a zero. L’Inter puntava alla stretta finale, con l’intenzione di chiudere entro 72 ore. La trattativa era entrata nel vivo venerdì. Il budget è di 30 milioni, ma con l’inserimento di bonus l’Inter vorrebbe abbassare la valutazione complessiva. La Lazio non vuole l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Si entra in una fase di riflessione. Simone Inzaghi lo vuole a tutti i costi e serve pazienza. Al momento non ci sono situazioni calde all’estero, l’idea Marcus Thuram è naufragata. Correa è sempre stato l’obiettivo numero uno. Andrea Belotti può essere una soluzione alternativa (vedi articolo). È in scadenza e non ha rinnovato. Gianluca Scamacca è una possibilità, l’Inter potrebbe fare due attaccanti. Se arriva Correa e non Belotti, potrebbe arrivare anche Scamacca. Con la Lazio è una partita a scacchi».