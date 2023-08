Scamacca batte le alternative e l’Inter la concorrenza: le motivazioni – Sky

Scamacca sovverte le gerarchie degli obiettivi offensivi dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, dal canto suo, batte la concorrenza. Di seguito la spiegazione di Sky Sport 24.

CONCORRENZA – Dopo la silenziosa ritirata di Romelu Lukaku l’Inter si è mossa subito sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. I nomi degli attaccanti attenzionati erano numerosi: Beto Betuncal, Folarin Balogune, Alvaro Morata ed anche Gianluca Scamacca. Il calciatore del West Ham, pur essendosi inserito per ultimo nella lista della dirigenza nerazzurra, ha battuto i colleghi ‘rivali’. A ribaltare le gerarchie legate agli obiettivi offensivi è stata l’esperienza in campo italiano. Simone Inzaghi, a corto di attaccanti, preferisce puntare su un calciatore che sappia subito muoversi in Serie A e che non abbia difficoltà ad adattarsi al suo gioco. A detta di Sky Sport 24, infatti, è proprio Scamacca il profilo per il quale l’Inter sta provando a chiudere in questo momento. Una prima offerta, da 20-22 milioni di euro, è stata già presentata. Il divario con la richiesta del West Ham, intorno ai 25 milioni di euro, è minimo e può essere colmato a breve. Anche la dirigenza nerazzurra è stata brava nel riuscire a battere la concorrenza. La Roma, infatti, era da tempo sulle tracce di Scamacca. A fare la differenza fra i due club, però, è stata la modalità d’acquisto del giocatore. L’Inter ha la possibilità di prendere l’attaccante italiano a titolo definitivo, a differenza delle altre pretendenti.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli