PSG-Inter 1-2, pagelle: Sensi 8, Frattesi brilla (ancora)! C’è un 4,5

L’Inter ha vinto 2-1 in rimonta contro il PSG a Tokyo nella seconda e ultima amichevole della tournée in Giappone. Le pagelle di Inter-News.it

FILIP STANKOVIC 6,5 – Seconda amichevole da titolare in Giappone per il figlio d’arte, questa volta la gioca tutta! Nel primo tempo è straordinario sulla zampata ravvicinata di Asensio. Nella ripresa, non riesce a neutralizzare il bolide terra-aria di Vitinha. Tiro molto velenoso. Ma il ragazzo c’è e cresce bene.

PSG-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6,5 – Nuovo anno, stessa storia: Darmian fa rima con certezza. Rispetto al match contro l’Al-Nassr parte dal primo minuto e la sua esperienza si fa sentire. I parigini premono dalle sue parti con Hernandez e Soler, ma lui con ordine non alza ciglio.

FRANCESCO ACERBI 5,5 – Deve salire di condizione il miglior centrale dell’Inter dell’ultima stagione. Nel primo tempo soffre la posizione di Asensio, che quasi lo beffa su angolo. La sua stazza non aiuta, ci vorranno ancora alcune uscite per vedere il vero Leone.

− dal 71′ YANN AUREL BISSECK 6 − Il tedeschino entra a venti dalla fine e si posiziona come braccetto di destra, attaccandosi praticamente all’ala parigina. Non fa male.

ALESSANDRO BASTONI – 6,5 Buona tournée in Giappone per Bastoni. Tra i migliori con l’Al-Nassr e anche oggi tra i più diligenti soprattutto nel primo tempo. I suoi cambi di gioco fanno la differenza, così come le verticalizzazioni a imbeccare Dimarco.

− dal 68′ DE VRIJ 6 − Come tutti i cambi dell’Inter entra bene e dà una mano a rimontare il PSG.

PSG-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Un passo indietro rispetto alla già uscita non eccellente contro l’Al-Nassr. L’olandese sbatte contro Lucas Hernandez, non riuscendo mai a creare superiorità. Il suo sostituto lo mette quasi in imbarazzo.

– dal 55′ JUAN CUADRADO 7 – C’è poco da fare: il Panita rimane ancora un giocatore. Al netto delle polemiche sul suo atteggiamento in campo, il colombiano ha qualità e tecnica migliori di Dumfries. Entra ed è subito tutta un’altra cosa. Prima impensierisce Donnarumma andando via in slalom sulla destra e poi viene coinvolto sul gol del pari di Esposito.

NICOLÒ BARELLA 5,5 – Non è ancora il vero Barella. Nel primo tempo fa fatica contro la maggior qualità dei vari Ugarte e Zaire-Emery. Soliti inserimenti senza palla, ma poca incisività.

− dal 77‘ STEFANO SENSI 8 − Vederlo giocare così è un piacere per gli occhi. L’ex Monza entra in campo e cambia praticamente la partita. Prima inizia l’azione del pari e poi segna anche il definitivo sorpasso. Se in condizione è un signor giocatore.

HAKAN CALHANOGLU 5,5 – Anche il turco ha bisogno di maggior rodaggio per entrare al top della forma. Il centrocampo del PSG è ricco di talento, lui fa fatica a prenderli.

− dal 67′ KRISTJAN ASLLANI 6,5 − Come lo scorso anno, precampionato importante per l’albanese. Si mette in regia e fa girare bene la squadra. Sembra cresciuto, merita più spazio.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – La prima parte di primo tempo è un incubo sia per lui che per il trio nerazzurro in generale. Si becca anche un cartellino giallo per entrata in ritardo su Ugarte.

– dal 55′ DAVIDE FRATTESI 7,5 – Ecco perché l’Inter ha spinto tanto per averlo. Frattesi si conferma ancora una volta, stavolta siglando due assist al bacio che danno all’Inter prima il pari e poi la vittoria. L’MVP della tournée in Giappone è lui: un gol e due passaggi vincenti. Meglio di così…

FEDERICO DIMARCO 6 – Bel duello nel primo tempo con Hakimi. I due spingono a vicenda, col marocchino sempre spina nel fianco. Il laterale interista tiene botta.

– dal 55′ ROBIN GOSENS 6 – Buon impatto al match del tedesco, che contro l’Al-Nassr era partito dal primo minuto. Si gioca la permanenza in nerazzurro!

PSG-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5,5 – Negli spazi aperti può diventare devastante, ma deve salire in primis di condizione. È ancora lento e un po’ impacciato. Inoltre, il feeling con Lautaro Martinez è ancora tutto da creare.

– dal 55′ JOAQUIN CORREA 5,5 – Era entrato anche bene venendo coinvolto nei gol interisti. Poi nel finale, fa il solito Tucu: ossia il Tafazzi. Quasi la combina grossa.

LAUTARO MARTINEZ 4,5 – Male il Toro. Poco presente sotto porta, solo un tiro dalle parti di Donnarumma. Nella ripresa, perde palla sulla trequarti e propizia il gol di Vitinha.

− dal 77′ SEBASTIANO ESPOSITO 7,5 − Tra Scamacca, Morata e Balogun, spunta Seba Esposito. Il giovane entra e sfrutta al massimo il pallone al bacio di Frattesi. Ha bisogno di spazio e continuità. Ma una cosa è certa: davanti la porta sa il fatto suo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6,5 – Nel primo tempo manda l’Inter titolare dello scorso anno, fatta eccezione per Onana e Dzeko – sostituiti da Stankovic e Thuram – e la sua squadra non gioca per almeno mezz’ora, anzi subisce l’avversario. Meglio nel finale. Nella ripresa, azzecca tutti i cambi (non era difficile, visto che li ha cambiati quasi tutti) e vince la partita.