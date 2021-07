Satriano sotto osservazione: sull’asse Inter-Cagliari c’è anche lui – Sky

Martin Satriano è uno dei giovani che si sono messi in mostra in questo precampionato dell’Inter. Il giovane attaccante uruguaiano si gioca delle chance di permanenza, ma il suo nome è anche caldo sul mercato ed è inserito nei tanti discorsi tra Inter e Cagliari in questi ultimi giorni.

In un precampionato monco dei tanti nazionali, l’Inter ha messo in mostra diversi giovani come l’attaccante uruguiano Martin Satriano. La giovane punta si è ben comportata in queste settimane sotto gli ordini di Simone Inzaghi, tanto da far crescere le sue quotazioni sia per una possibile permanenza che per una cessione in prestito. Il nome del giocatore è finito anche tra i tanti argomenti all’ordine del giorno sull’asse Inter-Cagliari aperto in queste settimane per i fronti Nandez e Nainggolan. Il giocatore piace ai sardi e potrebbe finire nella trattativa che dovrebbe portare Nandez a Milano, probabilmente con un prestito. A riportarlo è Marco Demicheli per “Sky Sport”.