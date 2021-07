L’Inter ritrova Eriksen: la settimana prossima ad Appiano per esami

Christian Eriksen presto tornerà a Milano e ritroverà l’Inter. Per il centrocampista danese, dopo i noti fatti degli Europei, previsti esami per cominciare a valutare il suo percorso di recupero.

L’Inter sta recuperando tutti i suoi big impegnati in questa estate con gli impegni delle nazionali. Tra questi ci sarà anche Christian Eriksen, la cui estate, come noto, è stata monopolizzata dal dramma con lieto fine di Danimarca-Finlandia, prima partita di Euro 2020. Dopo la grande paura, il ricovero e l’intervento di applicazione di defibrillatore, il centrocampista danese si è goduto queste settimane di riposo circondato dalla sua famiglia, ma è pronto per tornare all’Inter. Secondo Andrea Paventi in collegamento per “Sky Sport” da Appiano Gentile, Eriksen è atteso ad Appiano nella prossima settimana. Ovviamente non per unirsi al gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, con cui ci sarà comunque sicuramente un incontro, ma per cominciare a svolgere gli esami medici che saranno necessari per poter cominciare a riflettere sul suo futuro come calciatore e come nerazzurro.