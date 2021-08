Satriano, precampionato da urlo con l’Inter. Diversi club in pressing su di lui

Satriano è stato autore di un grandissimo precampionato con l’Inter. Il suo futuro dovrebbe essere in nerazzurro anche se diverse squadre di Serie A e Serie B sono interessate al giocatore

RICERCATO − Un precampionato da urlo con nove reti segnate ha inserito Martin Satriano nel taccuino di vari dirigenti italiani. Il giovane attaccante dell’Inter è stata la vera e propria rivelazione di questa estate nerazzurra. Simone Inzaghi, infatti, ha dato e ricevuto molti segnali positivi dalla punta uruguaiana. Il suo ottimo lavoro in aggiunta ai problemi in attacco (infortuni, squalifiche e mercato), potrebbero dargli la titolarità nella gara d’esordio contro il Genoa sabato 21 agosto. Al momento, il suo futuro vede solo nerazzurro − cosi come sostiene anche il suo agente (vedi dichiarazioni) − anche se su di lui hanno messo gli occhi diverse squadre italiane. Come riporta “Serie B news”, sul giocatore c’è il forte interesse di due big della Serie B come Monza e Parma. Entrambe alla ricerca di un attaccante per completare il proprio reparto offensivo. Da non escludere, però, nemmeno la pista Serie A con Atalanta, Salernitana e Spezia che potrebbero tentare il colpo. Quanto alla società orobica, Satriano potrebbe essere inserito nell’affare Duvan Zapata.

Fonte: Serie B news.com