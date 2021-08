Satriano, l’agente: «Pronto per l’esordio ufficiale. Futuro? Pensa all’Inter»

Martin Satriano ha disputato un precampionato sorprendente con la maglia dell’Inter. Di lui, sulle colonne del “Tuttosport”, ha parlato il suo agente Nick Maytum, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano

SORPRESA – Nick Maytum, agente di Satriano, parla del possibile esordio del suo assistito in Inter-Genoa: «Non sappiamo se scenderà in campo, dipende da Inzaghi. Ma se dovesse giocare sarà entusiasta e per nulla intimorito di mettersi alla prova in uno stadio così importante (San Siro, ndr). Tutti sognano un esordio del genere. E per Martin sarebbe pazzesco debuttare tra i professionisti alla “Scala del calcio”».

FUTURO – L’agente di Satriano fa chiarezza sul futuro del suo assistito: «Futuro? Al momento è totalmente focalizzato sull’Inter. Spera di esordire con il Genoa e sarà il campo a parlare per lui. Sappiamo sia attenzionato da molti. Ogni decisione per il suo futuro sarà presa per il suo bene, in totale accordo con la dirigenza nerazzurra. Ora è ancora un giovane che vuole affermarsi. Ma punta, un giorno, ad titolare dell’attacco nerazzurro».