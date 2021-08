Inter-Genoa, la Curva Nord riscalda i motori per il ritorno a San Siro

Poco più di 48 ore e l’Inter scenderà in campo per l’esordio ufficiale contro il Genoa in Serie A. Sabato 21 agosto sarà una giornata molto importante poiché ritorneranno a San Siro anche i tifosi e la curva Nord

RITORNO − Questo il post su Facebook del tifo organizzato nerazzurro: “Inter-Genoa, 21 agosto 2021 h 18:30 San Siro si scalda per la prima di campionato. “AL NOSTRO POSTO.” La nuova stagione è ai nastri di partenza. Quello che dovevamo fare è stato fatto. Quello che dovevamo dire è stato detto. Torniamo a riempire la Curva Nord. Tutti i posti del secondo verde disponibili sono e saranno nostri. Oltre ogni ostacolo e limitazione. La Curva è casa nostra. Serriamo le file ed inquadriamoci volgendo lo sguardo verso la stessa direzione. L’Inter è campione d’Italia in carica e dovremo difendere con le unghie e con i denti il titolo. Popolo neroazzurro, è nuovamente tempo di battaglia. Torniamo ad essere protagonisti. Con la Voce e con il Cuore”.

Fonte: Facebook − L’urlo della Nord