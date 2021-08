Insigne-Napoli rinnovo lontano, l’Inter c’è. Intanto, lui diventa testimonial

Continua la grana rinnovo Insigne-Napoli con calciatore e società lontane dal trovare un accordo. L’Inter rimane alla finestra ma, intanto, il giocatore diventa il testimonial delle nuove divise azzurre

TESTIMONIAL − La ricerca della punta continua per l’Inter che, dopo aver preso Edin Dzeko, vuole regalare a Simone Inzaghi un ulteriore attaccante per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku. In casa nerazzurra, sono tanti i profili sondati: da Duvan Zapata a Joaquin Correa, passando per Lorenzo Insigne, Wout Weghorst e Marcus Thuram. Quanto al capitano del Napoli, il nodo rimane quello relativo al rinnovo. Tra società e giocatore, infatti, esiste una certa distanza con il campione d’Europa che auspica ad un aumento dell’ingaggio vicino ai 6 milioni e il patron De Laurentiis che, dall’altro lato, vorrebbe ridurre il monte ingaggi della rosa. Per forza di cose, dunque, Insigne rimane in orbita Inter. Intanto, l’azzurro sembra non pensare alla cessione, visto che è uno dei giocatori testimonial delle nuove divise del Napoli targate Giorgio Armani.