Sarr primo colpo di mercato dell’Inter! Giocatore già a Milano

Malang Sarr, giovane difensore del Chelsea classe 1999, è pronto per trasferirsi in prestito all’Inter. Secondo quanto riportato in questi minuti da Sportmediaset, il giocatore è già a Milano per chiudere!

PRIMO COLPO – Sarr all’Inter, ecco il primo colpo per gennaio a disposizione di Simone Inzaghi. Un blitz in piena regola, come sottolineato da Spotmediaset che ha riportato la notizia proprio in questi minuti. Non convocato da Tuchel per la partita contro il Manchester United, il difensore francese ha trascorso la notte a Milano e sta trattando il suo trasferimento all’Inter per il mercato di gennaio, con la formula del prestito con diritto di riscatto. C’è da trovare ancora l’intesa per la cifra, che si dovrebbe aggirare però intorno ai 15 milioni di euro complessivi. Il difensore del Chelsea, inoltre, fa parte della scuderia di Federico Pastorello.

Fonte: Sportmediaset