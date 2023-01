Sangalli, avventura al Lecco già finita: rientrerà all’Inter. Tre opzioni − SI

Finirà con largo anticipo l’avventura di Sangalli al Lecco. Il giocatore rientrerà nuovamente all’Inter dal prestito in Serie C. Adesso tre opzioni per lui

RIENTRO − Mattia Sangalli rientrerà all’Inter in anticipo dopo l’avventura negativa al Lecco in Serie C. Poco spazio per lui, appena 90 minuti. Come riferisce il portale Sportitalia.com. per il giovane centrocampista, classe 2022, adesso tre opzioni: il Mantova, il Pontedera oppure il Trento. Lo scorso anno, ha vinto lo Scudetto Primavera con la squadra di Cristian Chivu.