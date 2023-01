Mulattieri, arriva concorrenza? Il Frosinone segue un attaccante

Samuele Mulattieri sta trovando il suo spazio a Frosinone e sta facendo bene. L’attaccante di proprietà dell’Inter sta contribuendo alla grande stagione dei ciociari.

CONCORRENZA – Samuele Mulattieri è tra gli uomini che stanno trascinando il Frosinone (vedi focus). La squadra allenata da Fabio Grosso è prima in Serie B. L’attaccante in prestito dall’Inter è già a quota 6 gol e 3 assist nel Campionato cadetto. Ora però potrebbe arrivare della concorrenza per il classe 2000. La formazione ciociara sta infatti seguendo Francesco Forte, in uscita dal Benevento. Il caso vuole che se la trattativa dovesse concludersi, Forte lascerebbe lo spazio al Benevento per buttarsi su un altro attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito (vedi articolo).