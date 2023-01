Skriniar-Inter, nuovi incontri in arrivo: telenovela verso titoli di coda. Il punto

Sono previsti nuovi incontri con gli agenti di Milan Skriniar per il rinnovo del contratto del difensore centrale slovacco. La situazione.

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Milan Skriniar entro il 31 gennaio dovrà rispondere all’Inter in merito all’offerta per il rinnovo del proprio contratto. Il Club nerazzurro ha proposto 6 milioni di euro più bonus per raggiungere facilmente a 6,5. A giorni sono in programma nuovi incontri con gli agenti dello slovacco. Nel caso l’offerta della Società meneghina fosse rifiutata, il giocatore terminerebbe comunque la stagione con la maglia della squadra nerazzurra, per poi lasciarla in estate. Il difensore deve ora decidere se accettare il nuovo contratto proposto dal Club lombardo oppure se passare al PSG, pronto a offrirgli 9 milioni di euro a stagione. Entro il termine di questo mese la fine di questa telenovela.

Fonte: SportMediaset.it