Sanchez voluto da Conte, ma quarta punta Inter dipende dal tecnico – SI

Sanchez all’Inter a titolo definitivo è la notizia del giorno. Il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato” sottolinea l’importanza dell’operazione citando lo stesso Conte, che a questo punto diventa decisivo anche per il prossimo innesto in avanti

GRANDE COLPO – Non risparmia complimenti Alfredo Pedullà: «Quella per Alexis Sanchez è un’operazione incredibile, una magia. Prendi a parametro zero un attaccante – voluto da Antonio Conte – che ha fatto bene prima e dopo l’infortunio, soprattutto post-lockdown. Grande operazione! Il Manchester United risparmia una barca di soldi a livello d’ingaggio, ma l’Inter lo prende a zero con un ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus per tre anni. Si tratta di un’operazione studiata nei dettagli dall’Inter, molto intelligente. Sebastiano Esposito andrà a giocare e ha tantissime richieste, su tutte il Parma. Adesso serve un altro attaccante. Con un po’ di malizia mi tocca dire: “Vediamo chi sarà l’allenatore prima”. Magari ora Conte chiede Edinson Cavani, ma se poi arriva un altro allenatore ne chiede un altro… Aspettiamo le decisioni di Suning a fine stagione».