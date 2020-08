Ndombele idea di Ausilio, Inter-Tottenham provano. Nuovo terzino? – Sky

Ndombele del Tottenham, dalla scorsa settimana, è diventato un obiettivo dell’Inter. Luca Marchetti, intervenuto da Senigallia nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, oltre a parlare di Sanchez (vedi articolo) si è espresso anche sul centrocampista francese: a volerlo sarebbe Ausilio. C’è spazio anche per un terzino sinistro.

ACQUISTI DALL’INGHILTERRA – Così Luca Marchetti: «Su Tanguy Ndombele questo io credo che si sia svincolato dal discorso allenatore. Può essere un’opportunità di mercato, perché Piero Ausilio lo seguiva da diverso tempo e con José Mourinho non ha più rapporto. Si può parlare con il Tottenham, anche se abbiamo imparato a conoscere Daniel Levy in questi anni: nelle trattative sconti generalmente non ne fa. L’Inter sta cercando di capire se poter mettere in piedi uno scambio con Milan Skriniar, che è un giocatore che a Mourinho piace molto. A quel punto si potrebbe fare, fra Inter e Tottenham un’operazione stile Barcellona e Juventus con Miralem Pjanic e Arthur. L’altro giocatore sul quale l’Inter sta lavorando è Emerson Palmieri, per rinforzare la fascia sinistra. Sono giocatori che possono andare bene anche per Antonio Conte, a prescindere dagli screzi, ma a maggior ragione per Massimiliano Allegri. Diciamo che su questo tipo di nomi la mano dell’allenatore non serve».