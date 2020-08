Marchetti: “Sanchez, Inter riuscita dove non ce l’ha fatta la Roma. Firma…”

Condividi questo articolo

Sanchez sarà presto a titolo definitivo dell’Inter. Tutto fatto, liberando il cileno dal Manchester United, e firma in arrivo. Il giornalista Luca Marchetti, nell’edizione dedicata al calciomercato su Sky Sport 24, aggiunge anche un qualcosa in più riguardante la Roma, che invece non ha preso Smalling.

TUTTO FATTO – Il giornalista Luca Marchetti conferma e amplia le notizie già circolate nel tardo pomeriggio di oggi: «Alexis Sanchez sarà un giocatore dell’Inter, mancano solo le firme. Firmerà un triennale, perché nel frattempo si è liberato dal Manchester United. Diciamo che in questo momento stanno trattando sulla cifra nel dettaglio, più o meno saranno sette milioni di euro all’anno. Poi ci sono da sistemare anche le commissioni, perché di fatto è un parametro zero. L’Inter risolve una situazione particolare, perché la Roma non è riuscita a prendere Chris Smalling. Era una situazione praticamente analoga, perché entrambi erano in prestito senza opzioni per il riscatto. È vero che l’Inter poteva far giocare Sanchez contro il Getafe, mentre la Roma già non può far giocare Smalling contro il Siviglia. L’Inter è riuscita lì dove la Roma non ce l’ha fatta, evidentemente anche forte di una presenza economica di cui la Roma non può disporre».