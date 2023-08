Sanchez può tornare in Serie A, ma non all’Inter! Una big ci pensa

Sanchez nei giorni scorso è stato accostato all’Inter dopo un solo anno dal suo addio per andare al Marsiglia. Il cileno, attualmente svincolato, potrebbe fare ritorno in Serie A ma in club diverso. Secondo le ultime di sportmediaset.it, l’ex nerazzurro è l’ultima idea della Roma

IDEA – Alexis Sanchez può fare ritorno in Serie A ma non all’Inter, come si è vociferato qualche giorno fa. Il cileno, attualmente svincolato, potrebbe diventare più di un’idea per la Roma di José Mourinho. I giallorossi, infatti, si ritrovano attualmente con il solo Andrea Belotti in attacco e nelle ultime ore sembra essere saltata anche la trattativa per il brasiliano Marcos Leonardo dopo quella per Gianluca Scamacca, sempre più vicino all’Inter. Con Alvaro Morata blindato dall’Atletico Madrid e Marko Arnautovic dichiarato incedibile dal Bologna, ecco allora che salgono le quotazioni di Sanchez.