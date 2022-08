Sanchez-Marsiglia, accordo verbale e firme in arrivo: i dettagli sul contratto

Dopo aver risolto il proprio contratto con l’Inter, l’attaccante cileno Alexis Sanchez è in dirittura d’arrivo al Marsiglia.

ACCORDO – Secondo quanto riportato da AS, Alexis Sanchez sarà, salvo sorprese dell’ultimo minuto, un giocatore del Marsiglia. Ieri il cileno ha risolto il proprio contratto con l’Inter e arriverà questa settimana in Francia. Ci sarebbe già un accordo verbale tra le due parti e dovrebbe essere formalizzato solo con le firme. L’attaccante dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale e rinunciare alla metà del suo ingaggio nel Paese transalpino.

OPERAZIONE – Da alcune settimane Pablo Longoria, presidente del club francese, e Javier Ribalta, direttore sportivo, avrebbero lavorato per sbloccare l’affare per l’ex giocatore del Barcellona. I due hanno dovuto attendere che risolvesse il suo contratto per passare all’ultima fase dei negoziati.

Fonte: AS.com