Chelsea, pronto un altro investimento monstre. Dumfries salvo?

Il Chelsea, dopo aver ceduto Romelu Lukaku all’Inter, ha puntato un talento nerazzurro, Denzel Dumfries. Intanto però ha chiuso per Cucurella e punta un altro difensore centrale: Fofana.

AFFARE – Il Chelsea di Thomas Tuchel ha messo nella lista della spesa Denzel Dumfries. L’olandese è un giocatore che piace ai Blues con l’Inter che però per ora ha fatto muro da tutte le parti. E se il Chelsea, come sta provando a fare, investirà altre decine di milioni di euro sarà difficile un nuovo assalto. Andiamo con ordine. Dopo aver preso l’esterno sinistro Cucurella per oltre 70 milioni di euro dal Brighton, ora il Chelsea punta Fofana del Leicester, di ruolo difensore centrale. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano al momento il Leicester ha rifiutato 70 milioni di sterline l’altra settimana con il giocatore che però vuole eccome questo trasferimento. Dunque, con l’arrivo di Fofana, il Chelsea avrà ancora budget per affondare per Dumfries?

Fonte: Twitter Fabrizio Romano