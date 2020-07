Sanchez-Inter, una sola via! Manchester United, intenzioni chiare – ESPN

Sanchez ha ormai i giorni contati all’Inter, che potrà trattenere il cileno solo fino alla partita di Europa League con il Getafe. Secondo quanto rivelato da ESPN, c’è un solo modo affinché il cileno possa trasferirsi in nerazzurro a titolo definitivo. Intanto il Manchester United parla chiaro

INTENZIONI – Alexis Sanchez nel post lockdown è stato l’uomo in più dell’Inter di Antonio Conte, che infatti lavora assiduamente per raggiungere un nuovo accordo con il Manchester United. In base agli accordi attuali, Sanchez può rimanere all’Inter fino alla partita di Europa League con il Getafe, dopodiché dovrà fare ritorno in Inghilterra. I Red Devils, infatti, hanno comunicato l’intenzione di non dare l’ok a un nuovo accordo a breve termine per coprire le restanti partite di Europa League, qualora l’Inter andasse avanti.

RINUNCIA – L’Inter vorrebbe ottenere il trasferimento di Sanchez a titolo permanente, ma affinché possa accadere l’ex Barcellona deve ridurre in modo sensibile il suo alto stipendio: è questa l’unica via. Il Manchester United potrebbe aprire a un nuovo prestito a lungo termine, anche se predilige la cessione definitiva.

