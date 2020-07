Pellizzari: “Senza buttare punti, l’Inter avrebbe lo Scudetto! Conte cambi”

Condividi questo articolo

Pellizzari ha analizzato la stagione dell’Inter e i troppi passi falsi dei nerazzurri in questa stagione. Il giornalista consiglia Antonio Conte nel modo di vivere le partite. Di seguito le sue dichiarazioni per SkySport24

TROPPI PUNTI PERSI – Tommaso Pellizzari analizza la stagione dei nerazzurri: «Se l’Inter non avesse perso i punti di vantaggio, a quest’ora starebbe festeggiando con lo champagne. Se non avessero buttato via alcuni punti sanguinosi, a questo punto sarebbe campione d’Italia. Soprattutto perché è stato l’anno in cui la Juventus è stata meno competitiva. A me piacerebbe molto se il Conte dell’anno prossimo vivesse tutto questo con un po’ meno di drammaticità e sofferenza e più leggerezza. Farebbe bene a lui e all’Inter e in generale al modo di vedere il calcio».