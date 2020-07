Sanchez-Inter, inserimento del Manchester City. Guardiola determinato

Alexis Sanchez, nelle ultime settimane, sta fornendo prestazioni di alto livello. Tanto che l’Inter sta valutando il suo acquisto a titolo definitivo. Potrebbe esserci, però, un nuovo ostacolo. Secondo quanto riportato dal portale cileno La Cuarta, infatti, sul “Niño Maravilla” si registra l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola

RICHIESTA – Le ultime prestazioni di Alexis Sánchez con la maglia dell’Inter non sono passate inosservate. A 31 anni, il calciatore cileno, ha dimostrato di poter ancora giocare ad alti livelli. Tanto da meritarsi le attenzioni dei migliori club d’Europa. È noto che l’Inter stia valutando l’acquisto a titolo definitivo dal Manchester United. Ma la squadra nerazzurra potrebbe avere una concorrente. Secondo quanto riportato dal portale cileno La Cuarta, infatti, sulle tracce di Sanchez ci sarebbe il Manchester City di Guardiola. Il tecnico dei “citizens” non ha mai nascosto la sua stima per l’attaccante cileno di proprietà del Manchester United. Fu proprio lui, quando allenava il Barcellona, a caldeggiare l’acquisto del talento cileno, allora di proprietà dell’Udinese. Il Manchester City, con un budget di circa 190 milioni, è pronto ad accontentare le richieste dell’allenatore spagnolo. Il Manchester United valuta il calciatore circa 20 milioni di euro, ed ha fretta di cedere. L’Inter, dal canto suo, è pronta ad insistere per chiudere al più presto la trattativa con il Manchester United e trattenere il calciatore a Milano.