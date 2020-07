Roma-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (34Âª in Serie A)

Roma-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (34ª in Serie A)

Roma-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per la trentaquattresima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. L’occasione di andare a -3 dalla vetta prima di Juventus-Lazio è ghiotta ma prima non bisogna perdere per blindare il posto in Champions. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che stavolta ha solo due giocatori inutilizzabili. Niente trasferta romana per i centrocampisti Vecino e Sensi, ancora fuori per infortunio.

MODULO – La partita è talmente importante che Conte non vuole fare esperimenti, ma allo stesso tempo ci si può aspettare un’Inter in grado di sorprendere la Roma anche dal punto di vista tattico. Sebbene il 3-4-1-2 sia in vantaggio su qualsiasi altra soluzione (3-5-2 e 3-4-2-1), la decisione più attesa riguarda la scelta di tipologia del trequartista. Più costruttore o distruttore? Avanza la seconda ipotesi per aggredire fin da subito la coppia mediana giallorossa.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Ballottaggio per un terzo a copertura del capitano Handanovic tra i pali. La certezza è il ritorno di de Vrij nella posizione centrale, così come la conferma di Bastoni sul centro-sinistra. Sul centro-destra Skriniar è favorito su Godin e D’Ambrosio, quest’ultimo utilizzabile a partita in corso anche più avanzato.

CENTROCAMPO – Grande attesa per la scelta in mezzo. Sulla fascia destra Candreva non teme la concorrenza di Moses, idem Young a sinistra con Biraghi. Il rientro di Barella può stravolgere la mediana, con Gagliardini ancora titolare e Brozovic schierato più alto al posto di Borja Valero. Non è da escludere l’utilizzo dell’ex cagliaritano lì, si prospetta comunque la panchina dall’inizio per Eriksen. L’idea di Conte sembrerebbe premiare il pressing altissimo sulla trequarti.

ATTACCO – Mezzo dubbio anche in avanti. Il recupero di Lukaku non sembra far cambiare idea a Conte sull’utilizzo di Sanchez a supporto di Lautaro Martinez, pertanto c’è da aspettarsi la staffetta nella ripresa. Il centravanti belga non può essere al 100%, difficile ipotizzarlo dal 1′.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Roma: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Godin, D’Ambrosio; Biraghi, Asamoah, Agoumé, Borja Valero, Eriksen, Moses; Esposito, Lukaku.