Roma-Inter, tornano De Vrij e Young dal 1′. Panchina per Lukaku? – SM

Roma-Inter si avvicina. La sfida dell’Olimpico potrebbe essere decisiva per la corsa scudetto, che vede impegnata l’Inter, lontana 6 punti dalla Juventus capolista. Antonio Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Stefan De Vrij dovrebbe partire dal 1′. Lukaku a partita in corso

DUBBI – Roma-Inter si avvicina. La squadra di Conte è determinata ad ottenere i tre punti, per accorciare in classifica sulla Juventus, impegnata, nella serata di domani, nella sfida al vertice contro la Lazio. Il tecnico nerazzurro non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. In difesa, dal primo minuto, dovrebbe rientrare Stefan De Vrij, reduce da un turno di riposo. Al fianco dell’olandese confermati Bastoni e Skriniar. A centrocampo dovrebbe rientrare Barella, con Gagliardini a fianco. A sinistra torna Young dal 1′, con Candreva confermato a destra. Sulla trequarti potrebbe partire Brozovic. In attacco confermata la coppia Sanchez-Lautaro, con Lukaku che, convocato, potrebbe subentrare a partita in corso.