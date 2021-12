Sanchez, altro che Barcellona! Inter decisa su di lui, Xavi cambia obiettivo

Dalla Spagna è uscita un’evidente fake news su Sanchez negli ultimi giorni, parlando di un folle scambio con Luuk de Jong col Barcellona. Un’idea impossibile, anche perché l’olandese è di proprietà del Siviglia. Da Sportitalia Mercato si segnala come l’Inter non voglia privarsi del cileno.

NIENTE CESSIONE! – L’idea dell’Inter è di trattenere Alexis Sanchez a gennaio, a meno che non sia lui a chiedere la cessione. Lo riporta Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, escludendo che possano esserci stravolgimenti sulla posizione del cileno. Le voci sul Barcellona sono da ridimensionare: i catalani stanno prendendo Ferran Torres dal Manchester City, per quarantacinque milioni più quindici di bonus. In più il nuovo allenatore Xavi vorrebbe Edinson Cavani dal Manchester United. Per Sanchez, quindi, la seconda parte di stagione sarà regolarmente all’Inter.