Vidal a gennaio resta all’Inter, poi via a zero? Due opzioni possibili

Vidal si sta trasformando nel primo cambio di Inzaghi a centrocampo per l’Inter. Titolare avantieri col Torino, è però in scadenza di contratto e appare difficile che possa rinnovare. L’edizione cilena di AS fa due nomi di squadre che possono prenderlo.

DOVE VA? – Da gennaio Arturo Vidal potrà firmare da svincolato per la prossima stagione. Il centrocampista ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2022, in questa stagione è diventato più che altro una prima alternativa a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il minutaggio non scontato fa sì che la sua permanenza a Milano sia sicura solo a gennaio. Secondo AS, oltre al Marsiglia del suo ex CT Jorge Sampaoli, per il 2022-2023 su Vidal ci sono due club. Uno è il Boca Juniors, su richiesta di Juan Roman Riquelme, l’altro è l’Atlético Mineiro che ha appena vinto il Brasileirao. Per Vidal, dalla prossima settimana, sarà possibile negoziare da parametro zero.

Fonte: chile.as.com – José Tomas Fernandez