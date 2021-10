Sanchez, addio all’Inter? Un club lo accoglierebbe a braccia aperte

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, è finito nei radar di un club che sarebbe pronto ad accogliere il cileno a braccia aperte.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Alexis Sanchez potrebbe fare le valigie e salutare l’Inter nel corso della sessione di mercato invernale. A gennaio l’attaccante potrebbe trasferirsi in Francia, dove il Marsiglia lo accoglierebbe a braccia aperte. Come è stato specificato dal club nerazzurro, la società meneghina ha intenzione di continuare con il cileno, a meno che non sia quest’ultimo a chiedere la cessione.

Fonte: MundoDeportivo.com