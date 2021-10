Inter al lavoro per il mercato di gennaio: Jovic e Nandez nel mirino – SM

L’Inter è già al lavoro per il mercato di gennaio. Secondo SportMediaset, nel mirino dei nerazzurri ci sono Nahitan Nandez del Cagliari e Luka Jovic del Real Madrid

OBIETTIVI – L’Inter prepara già la campagna di rafforzamento per il mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da SportMediaset, i nerazzurri hanno intenzione di rinforzare il centrocampo ed il reparto offensivo. Per la linea mediana l’obiettivo è Nahitan Nandez: il centrocampista del Cagliari, già seguito a lungo quest’estate, sarebbe il rinforzo ideale per la mediana nerazzurra. I sardi, però, non hanno intenzione di fare sconti: bisognerà trovare il giusto accordo economico. Per l’attacco il nome è quello di Luka Jovic, attaccante ai margini del Real Madrid. Il suo arrivo è legato alle condizioni fisiche di Sanchez, che a causa dei continui infortuni non è in grado di dare continuità.