Samardzic sfida Pereyra, uno dei due all’Inter? Le differenze − TS

Sfida ex fratricida tra Lazar Samardzic e Roberto Pereyra. L’Inter è alla ricerca di un altro centrocampista e può prendere uno dei due

BAGARRE − Uno è dell’Udinese, l’altro lo è stato fino a pochi giorni, adesso Samardzic e Pereyra sono in lotta per un posto nella prossima rosa dell’Inter. I nerazzurri sono, infatti, alla ricerca di un altro centrocampista. Dopo aver sostituito Brozovic con Frattesi, resta solo una casella da riempire: quella lasciata scoperta da Roberto Gagliardini. All’Inter piace parecchio Samardzic. Il talento serbo non è incedibile per l’Udinese, che però non vuole neanche svenderlo. La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. Ma la quotazione potrebbe abbassarsi anche a 15 con l’inserimento di qualche gradita contropartita. Pereyra, invece, è svincolato e arriverebbe a Milano a costo zero. Ci sono almeno altre due differenze. La prima è che Samardzic è stato richiesto dall’Inter all’Udinese; mentre Pereyra è stato proposto dal suo agente Pastorello al club meneghino. La seconda è di natura prettamente tecnica e tattica. Il talentino serbo è più una mezzala offensiva, che può agire anche sulla trequarti. L’argentino fa della duttilità la sua migliore arma: può giocare sia come interno in un centrocampo a tre, che all’occorrenza da vice Denzel Dumfries a destra.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini