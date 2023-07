Fabbian lascerà l’Inter (con condizione). Poi via un esubero − TS

Fabbian è molto apprezzato in Serie A. Il baby centrocampista dell’Inter nell’ultima stagione ha giocato in Serie B con la Reggina. Partirà così come un esubero

IN USCITA − Fabbian lascerà l’Inter ma solamente in prestito. Il club nerazzurro è consapevole delle qualità tecniche del ragazzo e dunque lo farà andare via solo temporaneamente per farlo crescere in Serie A. La sua prima esperienza tra i grandi in Serie B, con la maglia della Reggina, è stata un successo. Ora il grande salto. Un esubero è invece Stefano Sensi, che sarà presto in ritiro ad Appiano Gentile dopo l’anno al Monza. Per lui l’Inter spera di trovare una sistemazione definitiva.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini