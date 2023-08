Samardzic all’Inter, ora sì! Definita la data delle visite mediche

Come segnalato poco fa, la trattativa per Samardzic all’Inter è conclusa. Tanto che adesso c’è anche la data in cui il centrocampista serbo, in arrivo dall’Udinese, svolgerà le visite mediche. La rivela Di Marzio.

NESSUN DUBBIO ULTERIORE – Nonostante qualcuno avesse messo in bilico il passaggio di Lazar Samardzic all’Inter, questo si farà. C’era attesa per capire quando si sarebbe completata la trattativa con l’Udinese, che comprende anche Giovanni Fabbian, e ora c’è una prima data. Come annuncia Gianluca Di Marzio, sarà giovedì il giorno in cui Samardzic svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club. Si tratta del terzo acquisto completato in questo inizio di settimana, dopo Yann Sommer ufficiale ieri ed Emil Audero.