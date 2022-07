Salcedo in uscita dall’Inter, Longari: «C’è un club di Serie A ma non solo»

Salcedo lascerà l’Inter in questa sessione di mercato. Altro probabile prestito per l’attaccante classe 2001. Su di lui un club di Serie A più vari estimatori all’estero

ESUBERI − L’Inter è al lavoro per sfoltire la rosa dagli esuberi. Tra questi, rientra Eddie Salcedo. L’attaccante, di origini colombiane, dopo il prestito allo Spezia è rientrato ad Appiano Gentile per iniziare il ritiro precampionato con l’Inter. Il suo futuro sarà però lontano da Milano. L’esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha fatto il punto sulla sua situazione. Nuove squadre in vista: «Sondaggio Udinese per Eddie Salcedo, che ha estimatori anche da Spagna e Olanda».