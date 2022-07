Lens-Inter, Inzaghi cerca solidità difensiva: 2 rientri. Novità a centrocampo

Alle 18.30 ci sarà Lens-Inter, terza amichevole vera e propria dell’Inter in stagione dopo quello contro Lugano e Monaco. Inzaghi studia le mosse per la difesa. Novità a centrocampo

NOVITÀ − In vista di Lens-Inter, Inzaghi prova a schierare per la prima volta in questo precampionato una sorta di undici pseudo-titolare. Mancano all’appello un paio di interpreti ma in Francia il tecnico piacentino ragionerà già in ottica campionato. In difesa, ci sarà il ritorno sia di Alessandro Bastoni che di Stefan de Vrij. Al posto dell’infortunato Milan Skriniar (rimasto a Milano), dentro il jolly Danilo D’Ambrosio. Secondo Sport Mediaset, novità in mezzo al campo. Rispetto ai match contro Lugano e Monaco, dovrebbero rivedersi dal 1′ i tre tenori Barella, Brozovic e Calhanoglu. Per l’Inter si tratta della terza amichevole vera e propria, la quinta uscita in assoluto contando anche gli allenamenti congiunti con FC Milanese e Novara.