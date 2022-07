Vecino alla Lazio, si viaggia spediti: ingaggio simile ai tempi dell’Inter

Vecino alla Lazio, manca veramente poco. Il centrocampista uruguaiano, a meno di clamorose sorprese, continuerà la sua avventura in Italia. Per l’ex Inter, ingaggio più o meno simile a quello di Milano

QUASI FATTA − Matias Vecino sta per trasferirsi alla Lazio di Maurizio Sarri. Come riporta Alfredo Pedullà, l’ex centrocampista dell’Inter prossima settimana chiuderà con il club biancoceleste. Accordi praticamente raggiunti grazie agli ultimi fitti contatti delle ultime ore. In attesa di capire il futuro di Luis Alberto, la Lazio si sta coprendo con l’uruguaiano. Vecino andrà a guadagnare un ingaggio molto simile a quello che prendeva ai tempi dell’Inter. Ovvero 2/2,5 milioni di euro all’anno. Per lui, contratto triennale.