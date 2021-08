Salcedo, anche il Cagliari si aggiunge alla lista: duello in attacco – Sky

Salcedo è uno dei nomi che animeranno l’ultimo giorno di mercato in casa Inter. Secondo Sky Sport c’è anche il Cagliari sulle tracce dell’attaccante, già richiesto dal Genoa (vedi articolo). Non è l’unico giocatore valutato dai sardi.

LA RICHIESTA – Anche il Cagliari vuole Eddie Salcedo. Sull’attaccante dell’Inter, che intanto risponderà alla chiamata dell’Italia Under-21 (vedi articolo), ci sono diversi estimatori e i sardi sono l’ultimo in ordine di tempo. Secondo Sky Sport i rossoblù devono scegliere fra lui e Gianluca Lapadula, in uscita dal Benevento. Nelle prossime ore previste novità, visto che Salcedo è uno di quelli da piazzare in giornata.