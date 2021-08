Pieri: «A Verona all’Inter manca un rigore clamoroso! Inspiegabile»

Pieri torna su Verona-Inter di venerdì sera nel corso della puntata di “Calcio Totale” su Rai Sport +. L’ex arbitro ribadisce come ai nerazzurri manchi un rigore, con comportamento particolare di Manganiello e del VAR Irrati.

SCELTA NETTA – Anche Tiziano Pieri è dell’idea che venerdì col Verona sia stata commessa un’ingiustizia arbitrale: «L’Inter ha vinto una partita con i denti e fino all’ultimo, ma sull’1-1 manca un calcio di rigore abbastanza clamoroso. L’entrata di Martin Hongla (su Lautaro Martinez, ndr) è sicuramente da punire, Gianluca Manganiello è coperto. Il VAR Massimiliano Irrati non è intervenuto, ma qui c’è uno sgambetto e un pestone sul piede. Per la FIFA è sempre calcio di rigore, inspiegabile. Deve registrare qualcosa il nuovo designatore (Gianluca Rocchi, ndr). L’arbitro qui era coperto, non poteva vedere: cerca la visuale, molto probabilmente la colpa di Manganiello è non aver trovato la posizione giusta. Non ha visto nulla e non poteva fischiare, il VAR doveva supportarlo con una revisione al monitor. Che non c’è stata».