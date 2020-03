Romano: “Sensi, idee Inter chiare per il suo futuro. La scelta di Conte”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato del futuro di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo

FUTURO SENSI – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, all’interno del suo articolo su “Calciomercato.com” sul futuro di Stefano Sensi: “Stefano Sensi è al centro del progetto dell’Inter. Perché gli infortuni degli ultimi mesi sono state le tappe finali di una stagione sfortunata, ma iniziata su ritmi importanti – prestazione al Camp Nou su tutte, il Barça si è attivato in quelle settimane non per caso – al punto da avere molto chiare le idee sul riscatto per la prossima estate. Quando formalmente Inter e Sassuolo saranno chiamate a discutere di più situazioni, ma di certo la dirigenza nerazzurra darà l’ok ai 25 milioni per tenere a titolo definitivo Sensi a Milano“.

CONTE – Romano quindi su Antonio Conte: “Una scelta che soddisfa a pieno anche Antonio Conte: ha voluto e protetto Sensi, ha ancora negli occhi la splendida Inter di inizio stagione con lui e Barella da mezz’ali, da quando l’ex Sassuolo è uscito dalle rotazioni per motivazioni legate agli infortuni si è abbassata la fluidità e l’imprevedibilità del gioco. Ecco perché nonostante si lavorerà all’inserimento migliore per Eriksen, Sensi rimane nei piani dell’Inter anche per il futuro. Con il contratto già nel cassetto e un destino nerazzurro, allontanando definitivamente ogni stop di natura fisica“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com